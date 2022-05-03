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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ввечері 3-го травня рашисти влаштували масштабний обстріл України

Сьогодні, 22:21 Переглядів: 277

 

На Полтавщині повітряна тривога тривала три з половиною години, затяжною вона була і у багатьох інших областях

Ввечері 3-го травня окупанти влаштували масштабний обстріл України. На Полтавщині повітряна тривога тривала три з половиною години, затяжною вона була і у багатьох інших областях.

Про ракетну атаку у Львові повідомили міський голова міста Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький. Внаслідок удару пошкоджено три електропідстанції, в частині міста є перебої з енергопостачанням. Наразі усі поїзди на під‘їзді до Львова затримуються.

У Львові триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій. Попередньо одна людина поранена.

За даними оперативного командування «Південь», підтвердилися ракетні удари на Одещині. Там три ракети були збиті силами ППО.

Дві випущені з Каспійського напрямку ракети влучили по залізничній інфраструктурі на території Долинської громади у Кіровоградській області, на жаль, є загиблі та поранені.

Також вперше відбулася ракетна атака по Закарпаттю. росіяни влучили в інфраструктурний об’єкт у гірському районі. Як сповістив очільник області Віктор Микита, на місці працюють служби, інформація щодо пошкоджень та можливих жертв з’ясовується.

А от два вибухи на Вінниччині – це робота нашого ППО, повідомляє Сергій Борзов, голова місцевої ОДА.

Уламки збитих ракет шукають. Прошу усіх: не коментуйте у соцмережах інформацію, яка не підтверджена, - дочекайтесь офіційної. Не викладайте фото і відео, - говориться у повідомленні Сергія Борзова.

За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, одну крилату ракету збило наше ППО на підльоті до Києва в районі Одеської траси.

Також у соціальних мережах люди інформували про вибухи у Дніпрі, Івано-Франківську, на Хмельниччині.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: обстріли ракети електростанція повітряна тривога
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