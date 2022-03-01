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Надзвичайні новини, Політика, Путін проти українського народу

Звернення Президента України Зеленського у Європарламенті. Текст (оновлено)

Сьогодні, 13:52 Переглядів: 972

В ефірі телеканалу Рада


«16 дітей ти вбив», - сказав Президент України на адресу Путіна. Розшифровка промови.

Європарламент аплодував стоячи. Після цього схвалили заявку України до вступу в ЄС. Процедура вступу розпочата.


Шановні присутні, ви знаєте, я в останні дні не знаю, як всіх вітати, тому що я не можу казати «добрий ранок» або казати «доброго дня» чи добрий вечір. Я не можу, і це абсолютна правда, тому що щоденно цей день для когось, точно, не добрий. Щоденно для когось цей вечір останній. Я говорю сьогодні й зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя свою свободу.

Я радий, що ми об'єднали всіх вас - країни Європейського союзу. Але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене і для кожного українця, трагедія для нашої держави - така висока ціна, дуже висока ціна. Тисячі загиблих людей: дві революції, одна війна і п'ять днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Я не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Усе це реальність: і ці загиблі люди - все справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні ці цінності за права, за свободу, просто за бажання бути рівними - такими самими, як ви,  як кожна людина - ми віддаємо наших найкращих людей, найміцніших, найсильніших українців – надзвичайних.

І ми дуже часто любимо говорити, що ми всіх переможемо. Я дуже радий, що ви зараз про це не тільки говорите, а й бачите це. І ми точно всіх переможемо, а я впевнений у цьому.

Такий вираз - український вибір Європи. Те, чого ми прагнули, до чого йшли, йдемо. Я дуже хотів би, щоб сьогодні звучав у вас - від вас до нас - вибір Європою вже України.

У мене є пару хвилин спілкуватись з вами, тому що такі невеличкі перерви у нас між обстрілами ти мені і ракетними ударами.

Ранок був трагічним для всіх нас. Крилаті ракети по Харкову. Місто, яке біля кордонів з Російською Федерацією.

Там завжди було дуже багато росіян, завжди дружили, були дуже теплі відносини. Там більше 20 вузів, це місто, де найбільша кількість університетів у нашій країні.

Молодь – яскрава, вродлива, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі - площі Свободи. І це найбільша площа в Європі. Уявіть собі, зранку дві крилаті ракети - у площу Свободи. Десятки жертв, Ось така ціна свободи. Ми боремося просто за свою землю і за свою свободу

І, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані всі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу, у державу, не зайде. Повірте мені, кожна площа сьогоднішнього дня (як би вона не називалась) буде називатися площею Свободи - у кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас. Ми сильні, ми українці, у нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло - і знову президент Путін скаже що це якась там операція і «ми б'ємо по військовій інфраструктурі». Де наші діти? На яких військових заводах вони працюють? На яких ракетах вони? Може, вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив…

Шановні присутні, у нас дуже мотивований народ, дуже. Ми боремося за наші права і свободи і життя, а зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський союз буде, точно, міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви, дійсно, європейці. І тоді життя переможе смерть, світло – темряву. Слава Україні!

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Зеленський
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