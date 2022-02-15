Банкомати ПриватБанку не працюють у центрі Кременчука: кібератака (Доповнено)

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 3 736 Коментарів: 6

Банкомати не працюють по всьому центру, з’ясовуємо чи працюють в інших районах міста

15 лютого о 15.40 працівник «Кременчуцького Телеграфа» вийшов на пошту забрати доставку, виявилось, що на Укрпошті не працює термінал.

Тому наш журналіст пішов до банкомату зняти готівку. Один банкомат, другий, журналіст обійшов усі банкомати ПриватБанку в центральній частині міста, ні один не працює.

Наразі редакція звертається до пресслужби ПриватБанку за коментарем. Чекаємо відповідь.

Доповнено:

- Зараз система банку працює нестабільно, в найближчий час спеціалісти банку вирішать питання некоректної роботи, - відповідають на гарячій лінії ПриватБанку.

Доповнено:

Український державний Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки повідомляє, що протягом останніх декількох годин ресурси «Приватбанк» перебувають під масованою DDoS атакою. Також не працює інтернет-банкінг «Ощадбанку».

Сайти Міноборони та ЗСУ також були атаковані.