У Кременчуці затримали двох чоловіків: один з пістолетом, інший з ножем

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Вчора 11 лютого у Кременчуці на проспекті Свободи затримали чоловіка з предметом схожим на пістолет. Про це повідомили в соцмережі h.kremenchuk.

Ще одного озброєного чоловіка затримали в районі Гвардійської. Перед тим він погрожував людям ножем у супермаркеті.

У пресслужбі поліції Кременчука повідомили, що жінка стала очевидицею як чоловік почав погрожувати групі молоді зброєю. На місце одразу прибули оперативники. Під час поверхневого огляду та слідчих оперативних дій у чоловіка вилучили пістолет та ніж. Пістолет та ніж вилучили і в рамках кримінального провадження направили на експертизу. Розпочато провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). З чоловіком працюють слідчі.