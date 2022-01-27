Під Кременчуком затрмали серійного дачного крадія

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 880 Коментарів: 2

Поліція затримала 36-річного чоловіка, який підозрюється у серії крадіжок з гаражів та дачних будинків в Кременчуцькому районі, повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління поліції.

- Слідчі виявили в одному із гаражів фігуранта викрадену у громадян техніку, інструменти та інші речі, які вилучені у якості речових доказів. На часі чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок та обрано запобіжний захід - тримання під вартою, - Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління.

За даними фактами слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом прокуратури, розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.