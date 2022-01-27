Під Кременчуком затрмали серійного дачного крадія

Поліція затримала 36-річного чоловіка, який підозрюється у серії крадіжок з гаражів та дачних будинків в Кременчуцькому районі, повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління поліції.
За даними фактами слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом прокуратури, розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
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