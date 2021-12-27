У Кіндрівці загубився 10-річний хлопчик з аутизмом: небайдужих просять допомогти (додано)

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 236

Фото дитини поки що немає

Поблизу села Кіндрівки (ближче до Власівки) загубився 10-річний хлопчик з аутизмом. Кременчуцьке районне управління поліції поки що не надало фото дитини.

Якщо хтось знає будь-яку інформацію щодо його місцезнаходження, повідомте її за телефоном 102. Або якщо хочете допомогти, можете приєднатися до пошуків хлопчика. Дитину треба знайти якнайшвидше, адже на вулиці холодно.

Додано:

Хлопчик одягнутий в чорний одяг, зріст близько 120 см.

Його бачили поблизу траси. Тож поліція звертається до водіїв, які рухаються у бік Власівки. Якщо ви помітили хлопчика чи взялися підвезти його, зверніться до поліції.