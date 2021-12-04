У нагірнній частині Кременчука чоловік пограбував 80-річну бабусю

До поліції Полтавщини на лінію «102» 3-го грудня, близько 13:15, за допомогою звернувся мешканець Кременчука. Він повідомив, що в одній із багатоповерхівок нагірної частини міста невідомий чоловік пограбував 80-річну жінку.
За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та група реагування батальйону поліції особливого призначення Полтавщини. На місці події поліцейських вже чекав перехожий, який надав інформацію, що допомогла швидко затримати підозрілу особу. Ним виявився місцевий 47-річний чоловік.
За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.