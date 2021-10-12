На Полтавщині зґвалтували вагітну: звинувачують поліцейського

Вчора, 22:34 Переглядів: 497 Коментарів: 1

Жінка сама заявила в поліцію

12 жовтня у Полтавській області двоє осіб, серед яких поліцейський, зґвалтували жінку. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Близько 8.00 мешканка Лубенського району заявила про те, що вночі її зґвалтували двоє. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла — місцевий дільничний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на лікарняному.

Співробітники головної інспекції та внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали збір інформації про подію.

Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Додамо, що в ЗМІ повідомляють, що жінка, яку зґвалтували вагітна.