Зранку на перехресті вулиць Хорольської та Гранітної сталася ДТП - «швидка» в'їхала в бік BMW.
Як повідомляють у пресслужбі патрульної поліції, попередньо водій BMW не поступився дорогою «швидкій», яка їхала із включеною сиреною.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
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З'ясувавши всі обставини, патрульні дійшли висновку, що водій екстреної медичної допомоги виїхав на регульоване перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора та не надав перевагу у русі BMW, що рухалось на зелений сигнал.
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