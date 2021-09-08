Дівчина з арбалетом розповіла про знущання в школі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 2 212 Коментарів: 1

Таїсія Петрова, яка 6 вересня в полтавській школі №11 з арбалета підстрелила двох вчителів, вибачилася за свої дії.

Також вона розповіла в суді, що в школі над нею знущалися учні і вчителі. Батькам вона про булінг не розповідала, а тримала все в собі.

Сьогодні, 8 вересня, у Полтаві, за клопотанням слідства та прокуратури, суд обрав 19-річній полтавці запобіжний захід - тримання під вартою на строк 60 діб.

Слідчі дії тривають.