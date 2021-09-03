Вів сина в 1-й клас, коли повідомили про смерть дружини: подробиці загибелі матері трьох дітей у Світловодську

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 784 Коментарів: 2

У Світловодську Кіровоградської області приблизно о 4 годині ранку 1 вересня відбулася смертельна ДТП. Mazda на величезній швидкості вилетіла на парковку поруч із торговим центром і збила 27-річну молоду маму трьох дітей Машу Хівренко. За кермом автомобіля була 28-річна місцева жителька Тетяна В.

Загинула мати трьох дітей

Ця трагедія сколихнула все невелике містечко Світловодськ. 1 вересня, коли всі ще спали, центральною вулицею мчала Mazda. Очевидці кажуть, що авто аж гарчало, вірогідно, водійка давила на педаль газу.

А потім пролунав різкий удар і все затихло. Свідки розповідають, що іномарка на швидкості вискочила на парковку біля торгового центру, знесла бетонну кришку колодязя, врізалася в стіну центру і відлетіла ще на 20 метрів.

У цей час біля ТЦ стояла мати трьох дітей Маша Хівренко, вона прийшла поповнити рахунок до банкомата. Машина збила її, лікарі вже нічого не змогли зробити.

Загибла готувалася до 1 вересня

Знайома сім'ї розповідає, що в ніч на 1 вересня молода мама Марія Хівренко готувала свого старшого сина 6-річного Михайлика до походу в 1-й клас. А середня дочка, 4-річна Віка, в цей день повинна була піти в садочок. Дома залишався 1,5-місячний Богданчик.

- Вона всю ніч прала, прасувала, втомилася сильно. Тільки хотіла лягти поспати, як прокинувся Богданчик, вона погодувала його і поклала. Стало світати, спати вже перехотілося. Чоловік Саша умовляв її прилягти відпочити. Але вона вирішила, що потрібно збігати до банкомата, поповнити рахунок на картці. Там не було грошей, а зранку стільки клопоту – садок, потім школа, лінійка, часу не буде. Незважаючи на вмовляння, вона пішла. Немов її тягло туди щось ... – засмучується її знайома.

Тато дитину до школи не довів

Назад Маша вже не повернулася. Чоловік телефонував їй, але телефон не відповідав. Він зібрав дітей і повів їх. Середню завів у садочок. А зі старшим вони радісно вирушили в школу, на першу лінійку.

- А в цей час пролунав дзвінок, і слідчий попросив прийти його на впізнання тіла дружини. До школи вони, звичайно, вже не дійшли. Сьогодні похорон. Сина в школу відвели, дітям поки нічого не говорили про смерть мами, – каже подруга.

У Маші Хівренко і її чоловіка Саші троє діток, це звичайна українська сім'я. Олександр їздить на заробітки на північ, Маша піклується про дітей.

Доля молодої мами була нелегкою. Своєї мами в неї не було, а мачуха і рідний батько від неї відмовилися. Тому рідніше за свого чоловіка і дітей у неї нікого не було в цьому житті.

Рідні Маші збирають гроші на допомогу родині. 4149501020246345 – це картка її свекрухи Галини Капінос.

За кермом була місцева мажорка

За кермом Mazda сиділа 28-річна Тетяна В. Як розповідають знайомі загиблої, особистість у місті відома. Її вважають мажоркою, чим вона займається, де працює або не працює – невідомо. Мама Тетяни на заробітках за кордоном. А її чоловік працює в Києві.

Її сторінка в Instagram вже закрита. Але залишилися фотографії у ВКонтакте. На них вона повідомляє, що нібито живе в Москві. Хоча на одному з фото у 2015 році демонструє залікову книжку з оцінками з українського вишу.

Весь час позує з молодим чоловіком. Як видно з фото, він якийсь спортсмен. Називає його то "роднуля", то "папуля".

Суд обиратиме запобіжний захід водійці. За попередніми даними, драгер на місці ДТП не показав алкоголь у крові дівчини, однак у неї взяли додатковий аналіз.

«Їжачок перебігав дорогу»

Кропивницький суд обрав запобіжний захід 28-річній водійці, яка вилетіла на тротуар і збила на смерть молоду жінку. Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня. Жінка може перебувати у СІЗО два місяці.

- Запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 днів. Визначити розмір застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для процездатних осіб, що становить 340 тисяч 500 гривень, - виголосив суддя районного суду Кропивницького Олексій Майданніков.

Підозрювана повідомила, що й неї луснуло колесо й вона не могла контролювати дорогу.