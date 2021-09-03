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Діти у «Міському саду» до смерті забили чаплю камінням

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 176

 

Дії кременчужани зафіксували камери відеонагляду

Вчора, 1 вересня, близько 12.40 у «Міському саду» діти закидали камінням чаплю. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив директор «Міському саду» Віталій Дедюрін.

- Бідна птиця намагалася сховатися від них, але вони не припиняли це знущання. Їм це здалося мало, і один з них вирішив перелізти через паркан, чи то зловити її хотів, чи то доламати крило, вже не настільки важливо. В результаті їх садистських дій, чапля отримала сильний відритий перелом, і крило висіло практично на ниточці. В цей час мама люб'язно відпочивала на свіжо викошених травички під деревом з подругою і її абсолютно не турбувало чим займається її син, - написав Віталій Дедюрін. 

Чаплі працівники саду надали першу допомогу, зупинили кровотечу, обробили рану, але оскільки з моменту нанесення травми і до надання допомоги пройшло близько 30 хвилин, а цей час чапля стікала кров'ю, то від великої втрати крові чапля померла.

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Віталій Дедюрин
Теги: вбивство тварини Міський сад
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