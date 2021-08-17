У Кременчуці син вбив матір й скинув тіло у колодязь зі сміттям

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Сьогодні, 17 серпня, на вулиці Нерудна знайшли тіло 48-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє h_kremenchug.

Жінку з 6 серпня вважали безвісті зниклою. Правоохоронці оперативно знайшли й затримали підозрюваного у вбивстві.

Як повідомляє Департамент карного розшуку у себе в телеграм-каналі, напередодні потерпіла перестала виходити на зв’язок зі знайомими та дочкою, про що остання повідомила поліцію. Зникнення було першим і дуже підозрілим.

У подальшому, під час проведення слідчих дій тіло 48-річної жінки було виявлено під грудою сміття, в колодязі, розміщеному на території домоволодіння.

Працівники карного розшуку провели ряд оперативно-розшукових заходів і встановили, що саме син позбавив життя матір, а після скинув тіло і інші речі до колодязя.

Встановлено, що 25-річний чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових кримінальних правопорушень.

На цей час чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України.