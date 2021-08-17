Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Надзвичайні новини

У Кременчуці син вбив матір й скинув тіло у колодязь зі сміттям

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 986

 На сполох кинулася донька загиблої

Сьогодні, 17 серпня, на вулиці Нерудна знайшли тіло 48-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє h_kremenchug. 

Жінку з 6 серпня вважали безвісті зниклою. Правоохоронці оперативно знайшли й затримали підозрюваного у вбивстві.

Як повідомляє Департамент карного розшуку у себе в телеграм-каналі, напередодні потерпіла перестала виходити на зв’язок зі знайомими та дочкою, про що остання повідомила поліцію. Зникнення було першим і дуже підозрілим.

У подальшому, під час проведення слідчих дій тіло 48-річної жінки було виявлено під грудою сміття, в колодязі, розміщеному на території домоволодіння.

Працівники карного розшуку провели ряд оперативно-розшукових заходів і встановили, що саме син позбавив життя матір, а після скинув тіло і інші речі до колодязя.

Встановлено, що 25-річний чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових кримінальних правопорушень.

На цей час чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх