У центрі Кременчука на вул. Шевченка близько 16.10 будівельник упав з висоти на дах прибудови. Про це повідомляють очевидці. За їх словами, чоловік працював на висоті третього поверху без страховки.
На місці працюють медики.
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Як повідомили у пресслужбі поліції, 44-річному чоловіку стало зле. Реанімаційні заходи медиків не дали результату і той помер на місці.
За попередньою інформацією, чоловік працював на даху одноповерхової будівлі. Всі обставини події встановлює слідчо-оперативна група.