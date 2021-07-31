Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Надзвичайні новини

У центрі Кременчука будівельник упав на дах прибудови і помер (доповнено)

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 1 400

 

На місці працюють медики

У центрі Кременчука на вул. Шевченка близько 16.10 будівельник упав з висоти на дах прибудови. Про це повідомляють очевидці. За їх словами, чоловік працював на висоті третього поверху без страховки.

На місці працюють медики.

 

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції, 44-річному чоловіку стало зле. Реанімаційні заходи медиків не дали результату і той помер на місці.

За попередньою інформацією, чоловік працював на даху одноповерхової будівлі. Всі обставини події встановлює слідчо-оперативна група.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: травматизм
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх