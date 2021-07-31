У центрі Кременчука будівельник упав на дах прибудови і помер (доповнено)

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 1 400

У центрі Кременчука на вул. Шевченка близько 16.10 будівельник упав з висоти на дах прибудови. Про це повідомляють очевидці. За їх словами, чоловік працював на висоті третього поверху без страховки.

На місці працюють медики.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, 44-річному чоловіку стало зле. Реанімаційні заходи медиків не дали результату і той помер на місці.

За попередньою інформацією, чоловік працював на даху одноповерхової будівлі. Всі обставини події встановлює слідчо-оперативна група.