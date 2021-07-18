Кременчужанин знайшов на горищі купу ртуті, але так і не зміг здати її на утилізацію

Сьогодні, 19:34 Переглядів: 0

18 липня до редакції звернувся наш постійний читач, який стикнувся з неможливістю утилізувати зібрану ртуть. Чоловік вирішив розібрати захаращене горище у власному дворі і знайшов там незрозумілу металеву конструкцію. Коли він розібрав її, щоб утилізувати, з неї вилилась ціла купа ртуті.

Чоловік злякався, але постарався зібрати усю небезпечну речовину - назбиралось 4 банки і фляга. Але на цьому пригоди не закінчились - далі чоловік почав шукати тих, хто допоміг би йому правильно утилізувати ртуть.

Спочатку він зателефонував на 103, де йому порекомендували звернутись до рятувальників. Коли кременчужанин зателефонував на 101 йому повідомили, що там можуть утилізувати речовину, але привезти її потрібно самостійно. Аргументи про те, що він не має власної автівки, а везти ртуть у громадському транспорті небезпечно, не вразили рятувальників.

Далі кременчужанин спробував звернутися у Службу контролю за оперативною ситуацією в місті, зателефонувавши на 15-63, де йому пообіцяли прислати спеціалістів, але лише завтра. Тож чоловіку доведеться провести ніч поруч з кількома ємностями з небезпечним металом.

Нагадаємо, що в нашому місті утилізацією ртуті займається комунальне підприємство «КАТП 1628». Здати туди небезпечні відходи можна безкоштовно за адресою: вул. Горького 48/75. Але туди їх також необхідно принести самостійно і у суботу-неділю комунальники вихідні.