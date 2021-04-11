У Полтаві перевернувся човен: двоє чоловіків загинули, третього шукають

Вчора, 23:32 Переглядів: 165

11 квітня на Ворсклі, поблизу селища Вакуленці в Подільському районі Полтави, гумовий човен із трьома людьми затягнуло у дамбу. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Полтавській області. Човен перевернувся.





Інформація про трагічний випадок надійшла до Служби порятунку близько 16.18. До пошуків чоловіків із човна залучили спеціалістів рятувально-водолазної служби.





Тіла двох загиблих чоловіків рятувальники витягнули з води. Пошуки третього чоловіка ще тривають.





Особи людей встановлюють.



