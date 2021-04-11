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У Полтаві перевернувся човен: двоє чоловіків загинули, третього шукають

Вчора, 23:32 Переглядів: 165

Особи людей встановлюють 

11 квітня на Ворсклі, поблизу селища Вакуленці в Подільському районі Полтави, гумовий човен із трьома людьми затягнуло у дамбу. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Полтавській області. Човен перевернувся.


Інформація про трагічний випадок надійшла до Служби порятунку близько 16.18. До пошуків чоловіків із човна залучили спеціалістів рятувально-водолазної служби.


Тіла двох загиблих чоловіків рятувальники витягнули з води. Пошуки третього чоловіка ще тривають.


Особи людей встановлюють.


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Автор: Руслана Горгола Джерело відео: PVP Poltava
Теги: Ворскла Полтава човен дамба
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