Чоловіка зняли з перил
Вчора ввечері, 6 березня, близько 20 години, з Крюківського мосту намагався стрибнути чоловік.
Полійцейським вдалося зняти чоловіка з перил. Його передали медикам.
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Як повідомляє пресслужба нацнвардійців Кременчука, під час служби з охорони громадського порядку гвардійцям по радіостанції надійшло повідомлення, що невідомий громадянин знаходиться на краю моста та хоче зістрибнути вниз.
За словами гвардійців, щоб врятувати життя, правоохоронці не втрачаючи ні хвилини, почали витягувати чоловіка, а також викликали на місце події бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги.