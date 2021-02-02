Під Кременчуком жінка під час роботи на фермі народила мертву дитину

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 803

В одному з сіл Кременчуцького району жінка під час роботи на фермі народила мертву дитину. Про це «Телеграфу» стало відомо з власних джерел.





У поліції факт підтвердили та повідомили, що жінка у лікарні.





На місці працюють правоохоронці. Обставини та причини трагедії встановлюють.





Директор Кременчуцького перинатального центру Радомир Сербін прокоментував ТЪ, що подія сталася у Максимівці. 2 лютого вранці жінку після пологів поза межами лікарняного закладу доставили до пологового на «швидкій», яку вона сама і викликала.





За словами Радомира Сербіна, вона не стояла на обліку по вагітності у гінеколога та не була обстежена. Наразі жінка перебуває в задовільному стані.





Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.