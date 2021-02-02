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Під Кременчуком жінка під час роботи на фермі народила мертву дитину

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 803

 

Породілля у лікарні

В одному з сіл Кременчуцького району жінка під час роботи на фермі народила мертву дитину. Про це «Телеграфу» стало відомо з власних джерел. 


У поліції факт підтвердили та повідомили, що жінка у лікарні.


На місці працюють правоохоронці. Обставини та причини трагедії встановлюють. 


Директор Кременчуцького перинатального центру Радомир Сербін прокоментував ТЪ, що подія сталася у Максимівці. 2 лютого вранці жінку після пологів поза межами лікарняного закладу доставили до пологового на «швидкій», яку вона сама і викликала.


За словами Радомира Сербіна, вона не стояла на обліку по вагітності у гінеколога та не була обстежена. Наразі жінка перебуває в задовільному стані.


Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.

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Автор: Юлія Волинська, Катерина Турубара
Теги: дитина смерть породілля

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