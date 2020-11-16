Появилось видео скандального ДТП с «четверкой» и Hummer в Кременчуге. Напомним, что авария произошла 16 ноября на перекрестке ул. Богаевского и ул. Троицкой. «ТелеграфЪ» получил запись с камеры видеонаблюдения, которая засняла момент столкновения.
Водитель «четверки» Руслан стал бить тревогу и искать записи с камер и регистраторов, так как, по его словам, водитель Hummer был слишком уверен в своей правоте:
На записи видно, что Hummer, поворачивая с ул. Богаевского налево, не пропустил встречный ВАЗ, который ехал прямо.
Тем не менее, Руслан продолжает искать свидетелей ДТП. Говорит, лишним в суде не будет. Если вы видели момент аварии или у вас есть запись с регистратора - позвоните по тел. 096-087-50-89. Мошенников просим пройти мимо - Руслана предупредили, покупать он у вас ничего не будет.