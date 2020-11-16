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Надзвичайні новини

Появилось видео скандального ДТП с «четверкой» и Hummer в Кременчуге

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2 577 Коментарів: 7

 

На записи видно, что Hummer не пропустил ВАЗ

Появилось видео скандального ДТП с «четверкой» и Hummer в Кременчуге. Напомним, что авария произошла 16 ноября на перекрестке ул. Богаевского и ул. Троицкой. «ТелеграфЪ» получил запись с камеры видеонаблюдения, которая засняла момент столкновения. 


Водитель «четверки» Руслан стал бить тревогу и искать записи с камер и регистраторов, так как, по его словам, водитель Hummer был слишком уверен в своей правоте:


«После ДТП водитель заявил, что я по-любому буду виноват и я должен был уступить: выйти на «встречку» и сделать все, чтобы его не задеть. Он прямо заявил полиции, которая сообщила ему, что он - виновник ДТП, что здесь не будет виноват. До приезда адвоката он отказывался делать что-либо. Под его диктовку они написали, что водитель Hummer заканчивал маневр на желтый. Но я отчетливо помню, что ехал на зеленый», – рассказывает Руслан.


На записи видно, что Hummer, поворачивая с ул. Богаевского налево, не пропустил встречный ВАЗ, который ехал прямо. 



Тем не менее, Руслан продолжает искать свидетелей ДТП. Говорит, лишним в суде не будет. Если вы видели момент аварии или у вас есть запись с регистратора - позвоните по тел. 096-087-50-89. Мошенников просим пройти мимо - Руслана предупредили, покупать он у вас ничего не будет. 

9
Автор: Юлия Волынская
Теги: дтп авария видео регистратор
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 7

109
andre2102:
Сьогодні, 18:16

если на Hummer то что ПУП Кременчуга??? или быд.о?? Телеграф покажите хамер и фото пускай быд.о знает весь город

 


45 0
48
KSV:
Сьогодні, 18:19

Еще один "барин народа" которому ничего не будет?


42 0
109
andre2102:
Сьогодні, 19:01

на видео виден четко красный свет при аварии .хамер (быд.о) в попе.парень на четверке ехал на зеленый,тут и адвокат не поможет


22 0
89
ЯмЩик:
Сьогодні, 19:02

В х.... м Кременчуге водитель Наммера распинался, что он прав))) на тебе фаш...т гранату.


17 0
473
Дмитрий:
Сьогодні, 19:39

понятно, хаммер виноват

но!

зачем ТАК лететь на том перекрёстке пострадавшему ?

он даже вперёд не смотрел, не говоря что по сторонам (

тормозов норм.нет, темно, ослепят и тд. , а если пешеход скакнёт на дорогу ? или вот такая ситуация

наука будет, мог и дать закончить манёвр хаммеру, а не лететь на моргающий зелёньій


0 27
89
ЯмЩик:
Сьогодні, 20:44

)))) ржунимагу. Хоть сами поняли, что написали.


1 1
85
Вольвовод:
Сьогодні, 22:00

Он не понимает что пишет, у него кастрюля на голове. Передавлены кровеносные сосуды, нарушена циркуляция крови и, как следствие, помутнение рассудка. 

Петушмэн юрик андриевский теперь станет владельцем битого ВАЗа.


0 0

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