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Надзвичайні новини

П'ятниця: на Київській кременчужанин отримав ножове поранення

Сьогодні, 21:10 Переглядів: 811

Пораненого забрала «швидка»

30 жовтня на вулиці Київській травмували кременчужанина. Очевидці повідомляють, що той отримав ножове поранення.


На місці працює поліція. Пораненого забрала «швидка».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ножове поранення
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