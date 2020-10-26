П'ятниця: на Київській кременчужанин отримав ножове поранення

Сьогодні, 21:10 Переглядів: 811

30 жовтня на вулиці Київській травмували кременчужанина. Очевидці повідомляють, що той отримав ножове поранення.





На місці працює поліція. Пораненого забрала «швидка».