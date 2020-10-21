На Молодіжному виявили мертву людину з ножовими пораненнями

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Сьогодні, 23 жовтня, у Кременчуці виявили тіло з ножовими пораненнями. За інформацією очевидців, мертву людину знайшли на Молодіжному. Поліція перебуває біля одного з багатоповерхових будинків.





На місці працює слідчо-оперативна група.