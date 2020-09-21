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Надзвичайні новини

На проспекті Свободи збили людину

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 96

 

Попередньо відомо, що людина загинула

Сьогодні увечері, 24 вересня, біля зупинки «Вулиця Вадима Бойка» сталася ДТП. Попередньо відомо, що пішохода збили. За інформацією свідків, людина померла.

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Автор: ТелеграфЪ Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
компанія «Інтера Люкс»

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