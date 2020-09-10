У страшну ДТП на Київщині потрапив пасажирський мікроавтобус, що прямував у Кременчук

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 3 666 Коментарів: 1

11 вересня близько 3.00 на трасі «Київ – Харків» у Бориспільському районі сталась автопригода за участю двох вантажних автомобілів, легковика та маршрутного таксі, де було 18 пасажирів. Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.





За попередніми даними, 21-річний водій вантажівки DAF з напівпричепом їхав правою смугою в напрямку Києва та зіткнувся з фургоном Mercedes-Benz, який рухався в попутному напрямку. Потім вантажівка DAF виїхала на зустрічні смуги руху та врізалася в легковик ВАЗ та автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, які їхали в правій смузі руху в напрямку міста Харків.





Внаслідок ДТП два пасажири ВАЗу, водій та два пасажири маршрутного таксі загинули. Також до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправлено водія легковика та пасажирів автомобіля Mercedes.





Poltavske.tv з посиланням на слова головного спеціаліста відділу комунікації поліції Київської області Ганни Пшеничної повідомляє, що мікроавтобус рухався за маршрутом «Київ — Кременчук». Який саме перевізник, з Києва чи Кременчука, поки з'ясовують.





За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.