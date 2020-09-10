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Надзвичайні новини, Полтавщина

У страшну ДТП на Київщині потрапив пасажирський мікроавтобус, що прямував у Кременчук

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 3 666 Коментарів: 1

 

Загинуло п'ятеро людей

11 вересня близько 3.00 на трасі «Київ – Харків» у Бориспільському районі сталась автопригода за участю двох вантажних автомобілів, легковика та маршрутного таксі, де було 18 пасажирів. Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.


За попередніми даними, 21-річний водій вантажівки DAF з напівпричепом їхав правою смугою в напрямку Києва та зіткнувся з фургоном Mercedes-Benz, який рухався в попутному напрямку. Потім вантажівка DAF виїхала на зустрічні смуги руху та врізалася в легковик ВАЗ та автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, які їхали в правій смузі руху в напрямку міста Харків.


Внаслідок ДТП два пасажири ВАЗу, водій та два пасажири маршрутного таксі загинули. Також до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправлено водія легковика та пасажирів автомобіля Mercedes.


Poltavske.tv з посиланням на слова головного спеціаліста відділу комунікації поліції Київської області Ганни Пшеничної повідомляє, що мікроавтобус рухався за маршрутом «Київ — Кременчук». Який саме перевізник, з Києва чи Кременчука, поки з'ясовують.


За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: kv.npu.gov.ua, патрульна поліція Київської області
Теги: ДТП погибшие
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

3 432
Daniel Mroz:
Сьогодні, 13:40

Заснув?

 


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