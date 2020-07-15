Вбивство у Кременчуці - правоохоронці затримали підозрювану

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Сьогодні, 17 липня, близько 18.00 патрульні отримали виклик про ножове поранення на провулку Олександра Олеся. На місці події після розмови з очевидцями копи встановили, що між жінками стався конфлікт. В результаті, один із учасників сварки отримав ножові поранення та помер. Про це стало відомо від патрульної поліції.





Під час відпрацювання правобережної частини міста інспектори затримали жінку, яка підпадала під орієнтування. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшої кваліфікації та встановлення всіх обставин події.



