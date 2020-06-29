На Крюківському мосту маршрутці з пасажирами прилетіло в бік (додано)

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Сьогодні, 30 червня, на Крюківському мосту сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією від очевидців, зіткнулися маршрутка і автівка Volkswagen.





Додано: у патрульній поліції повідомили, що учасниками аварії стали авто ГАЗ Рута та Volkswagen. За попередньою інформацією, в автомобіля Volkswagen під час руху лопнуло колесо. В результаті машина виїхала на зустрічну смугу руху. Травмувалася пасажирка маршрутного таксі.





Патрульні поліцейські регулюють дорожній рух. На місце вирушила слідчо-оперативна група.



