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На Крюківському мосту маршрутці з пасажирами прилетіло в бік (додано)

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 1 838

 

Зіткнулися дві автівки

Сьогодні, 30 червня, на Крюківському мосту сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією від очевидців, зіткнулися маршрутка і автівка Volkswagen.


Додано: у патрульній поліції повідомили, що учасниками аварії стали авто ГАЗ Рута та Volkswagen. За попередньою інформацією, в автомобіля Volkswagen під час руху лопнуло колесо. В результаті машина виїхала на зустрічну смугу руху. Травмувалася пасажирка маршрутного таксі.


Патрульні поліцейські регулюють дорожній рух. На місце вирушила слідчо-оперативна група.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП Крюківський міст
компанія «Інтера Люкс»

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