Кременчужанин, який напав на «Швидко гроші», зробив це, щоб віддати інший кредит

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 852 Коментарів: 3

25 червня в Октябрському районному суді обрали міру запобіжного заходу 33-річному кременчужанину, який напав на відділення «Швидко гроші» у Кременчуці. Чоловік молотком побив касирку та забрав із сейфа гроші. Жінка згодом померла в лікарні.





Із сюжету каналу «Центральний» стало відомо, що прокурор клопотав про взяття підозрюваного під варту. Адвокат просив для підзахисного домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Обґрунтовував це тим, що у Сергія є родина, підозрюваний має позитивну характеристику та раніше не судимий. Суд підтримав клопотання прокурора.





Підозрюваний Сергій свою вину визнав. 33-річний кременчужанин розповів, що із сейфа відділення «Швидко гроші» забрав понад 24 тисяч гривень, які віддав кредиторам. Підозрюваний сказав, що розбійний напад вчинив через борги та психологічний тиск кредиторів. Буцімто вони телефонували Сергію, батькам, знайомим та колегам. Просили, щоб знайомі або якось вплинули на Сергія, або самостійно віддали борги.





Чоловіка підозрюють в розбої, поєднаному з проникненням у приміщення, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України), та в умисному вбивстві з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).



