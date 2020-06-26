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Кременчужанин, який напав на «Швидко гроші», зробив це, щоб віддати інший кредит

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 852 Коментарів: 3

Підсудний Сергій розповів, що після розбою викрадені гроші віддав кредиторам

25 червня в Октябрському районному суді обрали міру запобіжного заходу 33-річному кременчужанину, який напав на відділення «Швидко гроші» у Кременчуці. Чоловік молотком побив касирку та забрав із сейфа гроші. Жінка згодом померла в лікарні.


Із сюжету каналу «Центральний» стало відомо, що прокурор клопотав про взяття підозрюваного під варту. Адвокат просив для підзахисного домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Обґрунтовував це тим, що у Сергія є родина, підозрюваний має позитивну характеристику та раніше не судимий. Суд підтримав клопотання прокурора.


Підозрюваний Сергій свою вину визнав. 33-річний кременчужанин розповів, що із сейфа відділення «Швидко гроші» забрав понад 24 тисяч гривень, які віддав кредиторам. Підозрюваний сказав, що розбійний напад вчинив через борги та психологічний тиск кредиторів. Буцімто вони телефонували Сергію, батькам, знайомим та колегам. Просили, щоб знайомі або якось вплинули на Сергія, або самостійно віддали борги.


Чоловіка підозрюють в розбої, поєднаному з проникненням у приміщення, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України), та в умисному вбивстві з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).


3
Автор: Євгенія Каблучка Джерело відео: mistotvpoltava, youtube
Теги: вбивство розбій
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

883
Angel737:
Сьогодні, 10:46

По комплекции не скажешь, что хиляк, слабак, инвалид.

На завод слабо было идти вкалывать ?!

Или как вариант Польшу, достаточно было бы на 1.5 - 2 месяца и вернул-бы долг.

Номер тел., можно было-бы сменить, на это время, что-бы кредиторы мозг не выносили.

 

P.S.

Да простят меня Кременчужане, за мои мысли в слух, 

но раз уже пошёл на дело, мог-бы, как кто-то уже и писал из комментаторов, брызгнуть с газ балончика, по крайней мере, не лишил-бы жизни молодую девушку.

Соболезнования родным и близким.

А преступнику - на Пожизненно!!!


6 0
1 180
s2e7r8g:
Сьогодні, 11:04

Цитата: Angel737

 

Номер тел., можно было-бы сменить, на это время, что-бы кредиторы мозг не выносили...

 

Вы думаете кредиторы лошары? У них есть все контакты и параллельно они выносят мозг родственникам и знакомым.


1 1
883
Angel737:
Сьогодні, 11:14

Вы думаете кредиторы лошары? У них есть все контакты и параллельно они выносят мозг родственникам и знакомым.

Наверное Вы правы.

Наверное Не Лошары.

Я вёл свою мысль к тому, что хотя-бы у себя он мог номер сменить, что-бы спокойно, без нервотрёпки, к примеру в той же Польше, месяц - два повкалывать и потом вернуть.

В Смартфонах, если не кнопочный старый тел., то есть возможность Блокировать + спец. приложения + заявы в Полицию от родственников + настроить перевод звонков на платный номер, шоб учить кредиторов, шоб кредиторы, свой пыл поубавили!


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