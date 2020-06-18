У Кременчуці після стрілянини ушпиталили чоловіка (додано)

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 995

У ніч на 18 червня поліцейські отримали виклик про бійку на вулиці Велика набережна. Попередньо встановили, що у дворі багатоповерхівок виник конфлікт між чоловіками, під час якого один із них вистрілив у іншого, - інформує патрульна поліція.





На місце прибула «швидка», яка доставила потерпілого до лікарні. При поверхневій перевірці копи виявили у 21-річного чоловіка предмет, ззовні схожий на травматичний пістолет.





На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлює усі обставини події.









Додано: за інформацією Кременчуцького відділу поліції, учасниками конфлікту були кременчужани 1999 та 1986 років народження. За попередніми даними, під час сварки молодший чоловік кілька разів вистрелив у бік іншого. Потерпілого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням. З місця події вилучили пневматичний пістолет.





Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Тривають слідчі дії.