Тіло 25-річної кременчужанки кілька тижнів пролежало у квартирі: стали відомі деталі смерті (уточнено)

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 4 339

Наприкінці травня в будинку на провулку Героїв Бресту знайшли мертвою 25-річну дівчину. У сюжеті «Надзвичайних новин» розповідають, що загибла кременчужанка ніколи не спілкувалася зі сусідами. Дівчина жила на четвертому поверсі. Про те, що її давно не бачили, мешканці будинку не замислювалися, поки у під'їзді не з'явився неприємний запах. Спочатку люди подумали, що дівчина кудись поїхала, а у квартирі залишила сміття. Поліцію викликали тоді, коли зрозуміли, що так не може тхнути відро зі сміттям.





Тіло пролежало у квартирі щонайменше три тижні. Речниця поліції Кременчука Анна Васенко повідомила, що під час огляду тіла судмедекспертом ознак насильницької смерті не виявили. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.





Виявляється мама, яка купила 25-річній доньці квартиру, працює в Італії.





Уточнено: від КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» стало відомо, що дівчину поховали. Її тіло виявили 23 травня, а поховали 25 травня на території Кременчуцького району.



