Страх та ненависть у Нових Санжарах: жінка, яка кидала каміння в автобуси, каже, що кидала їх в поліцейських

Сегодня, 10:50 Просмотров: 2 473 Комментариев: 6

У жінки, яку зафіксували на відео за жбурлянням каміння в автобус з евакуйованими з Китаю, взяли інтерв'ю. Вона розповіла, як опинилася на залізничному переїзді.









За її словами, вона поверталася додому від гостей. Побачила скупчення людей. Оскільки її сина не було вдома, жінка подумала, що він там і пішла його шукати.





- ...я стала спереду машини. Нас почали бризкати газом, почали бити, штовхати міліція. Ми ж жінки - не можемо міліцію подужати. Тому взяли камінці і кидалися камінцями на них, - розповіла жінка.





Вона запевнила, що кидала каміння не в автобуси. Але не заперечує, що каміння могло потрапити в них.





За словами жінки, односельці не хотіли, щоб автобуси заїхали, бо думали, що всередині хворі люди. Такий висновок зробили по спецодягу зокрема водіїв автобусів.





Матері 5 дітей соромно лише за матюки. Щодо того, що жбурляла камінці - не шкодує.





Також жінка зазначила, що їй вручили підозру через хуліганство.



