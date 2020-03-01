Происшествия, Полтавщина

Страх та ненависть у Нових Санжарах: жінка, яка кидала каміння в автобуси, каже, що кидала їх в поліцейських

Сегодня, 10:50 Просмотров: 2 473 Комментариев: 6

 

Жінці оголосили про підозру за хуліганство

 

У жінки, яку зафіксували на відео за жбурлянням каміння в автобус з евакуйованими з Китаю, взяли інтерв'ю. Вона розповіла, як опинилася на залізничному переїзді.



За її словами, вона поверталася додому від гостей. Побачила скупчення людей. Оскільки її сина не було вдома, жінка подумала, що він там і пішла його шукати.


- ...я стала спереду машини. Нас почали бризкати газом, почали бити, штовхати міліція. Ми ж жінки - не можемо міліцію подужати. Тому взяли камінці і кидалися камінцями на них, - розповіла жінка.


Вона запевнила, що кидала каміння не в автобуси. Але не заперечує, що каміння могло потрапити в них.


За словами жінки, односельці не хотіли, щоб автобуси заїхали, бо думали, що всередині хворі люди. Такий висновок зробили по спецодягу зокрема водіїв автобусів.


Матері 5 дітей соромно лише за матюки. Щодо того, що жбурляла камінці - не шкодує.


Також жінка зазначила, що їй вручили підозру через хуліганство.


4
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Pavlovsky News, youtube Источник видео: Pavlovsky News, youtube
Теги: Нові Санжари

Комментарии: 6

516
VsegdaProtiv:
Сегодня, 11:02

Дурочку включает теперь. В цивилизованых странах за свой поступок присела бы лет на 5-7. А если бы доказали что и на правохранителей и на автобусы - то и 10-ка светила бы. Потом бы в суде мычала, что черт попутал...


+20
451
Pak:
Сегодня, 11:31

Куда катится мир, за камни в полицию - хулиганство, за пост про президента сходу в камеру сажают.


+1
4 095
почемучка:
Сегодня, 11:40

Перший випадок вірусу підтвердився. Прийшов з Італії



Хворий в Чернівцях


+3
67
Antivata:
Сегодня, 12:31

Цитата: Pak

Куда катится мир, за камни в полицию - хулиганство, за пост про президента сходу в камеру сажают.


Опа, я шото пропустил, кого посадили в камеру за пост?


-2
624
antikola:
Сегодня, 12:49

Цитата: Antivata
Опа, я шото пропустил
выборы вы пропустили.....


0
733
Angel737:
Сегодня, 13:54

Мдааа. Ужас.

Ведь там ехали чьи-то: Мамы, папы, братья, сёстры, дети, родственники.

Прискорбно и грустно читать такие новости.

Одибиление, озлобление и деградация нации.

 

Во вторых.

Я хоть и критикую часто Полицию, а кто дал право кидать вних камни ?!

Ведь они же обеспечивали порядок, когда ехали в Атобусе наши Соотечественники.

Ганьба, всем тем Провакаторам в Новых Санжарах.


-1
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