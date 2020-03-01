Происшествия

Сонний водій таксі потрапив у жахливе ДТП в Кременчуці

Сегодня, 08:31 Просмотров: 2 322 Комментариев: 5

Чоловік не впорався з керуванням та в'їхав в електроопору

Сьогодні, близько 7-ї години ранку на вулиці Вадима Пугачова відбулося ДТП з потерпілими. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції. 


Як виявилось, 24-річний водій таксі у результаті сонливого стану не впорався з керування та здійснив зіткнення з електроопорою.

Водія госпіталізовано до лікарні. Діагноз встановлюється.


- Шановні водії, пам’ятайте, що сідаючи за кермо ви маєте бути впевнені не тільки в справності свого автомобіля, але й у стані свого здоров’я. Бережіть себе, - нагадують правоохоронці. 


1
Автор: Альона Душенко
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Комментарии: 5

171
Всеволод:
Сегодня, 08:51

Валерьяночка видать.


+1
290
Кавоман:
Сегодня, 09:12

Машина - на утилізацію, стовп - на заміну. Водій живий, бо схоже був пристебнутий.


+2
132
cheh_a:
Сегодня, 09:51

жестоко


+3
391
БРАТ:
Сегодня, 09:59

цікаво, на якій позначці застинув спідометр?!
Судячи з розбитого авто- швидкість була значною...


+1
32
Aleks1990:
Сегодня, 10:58

он походу уже спал и таком расслабленном состоянии приехал в столб...повезло, в рубашке родился)


+1
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