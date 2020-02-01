За стадіоном «Політехнік» на кременчужанку напала зграя собак – жінці прокусили литку

Сегодня, 13:03 Просмотров: 437 Комментариев: 3

До редакції «Телеграфу» звернулася кременчужанка Оксана зі скаргою на собак на провулку Переяславському. Жінка розповіла, що на неї напали тварини, один собака прокусив литку.





Це сталося в обідню пору 7 лютого. Оксана йшла провулком Переяславським і біля будинку №62 її оточили пси. Одна тварина загнала зуби в ногу.





Оксана розказала, що протягом трьох років ходить цією вулицею на роботу і неодноразово бачила, як собаки «тероризують» перехожих. За словами кременчужанки, тварини «орудують» біля двору жінки, котра їх годує. Собаки перелазять через паркан, тому гуляють то на вулиці, то на території приватного двору.





Начальниця служби відлову комунального підприємства «Спецсервіс» Марина Кожушко зазначила, що чоловік потерпілої телефонував до них. «Спецсервіс» двічі виїжджав на провулок Переяславський і виявляв собаку, що вкусила, на території домоволодіння. Тварина стерилізована та має щеплення. Марина Кожушко зазначила, що тварина домашня. Вони зв’язувалися із господарями, щоб ті привезли собаку на карантин, але безуспішно.





Після того, як Оксану вкусив собака, вона викликала поліцію. Потім попрямувала в лікарню. Тепер жінці мають до 6 березня один раз на чотири дні робити уколи від сказу.





Чи є розв'язання проблеми?





Відповідно до частини 2 статті 154 Кодексу України про адмінправопорушення суд може оштрафувати власника собаки, який заподів шкоду, та ухвалити рішення конфіскувати тварину.