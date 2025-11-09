---

У Кременчуці чоловік стріляв із пістолета: що відомо

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 297

Сьогодні ввечері на Раківці, по вулиці Лікаря Бончука (колишня Манагарова), житель Кременчука влаштував стрілянину зі стартового пістолета. На місце прибули сім екіпажів поліції, повідомили очевидці.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили пістолет. Наразі поліціянти з’ясовують усі обставини події та дають юридичну оцінку його діям, повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.



