Російські військові використовують захоплені українські АЕС, як воєнні бази

Про це під час брифінгу сказав керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, передає Укрінформ.
Він додав, що на Чорнобильській АЕС перебуває 1000 загарбників.
Керівник Енергоатому зазначив, що на сьогодні персонал ЗАЕС працює під контролем військових, є військовий начальник, з яким повинен узгоджувати всі свої дії професійний персонал атомної станції щодо управління енергоблоками. Зараз персонал атомної станції займається усуненням наслідків обстрілів з боку РФ.
Сьогодні на чотирьох українських атомних станціях працює 8 енергоблоків, в тому числі 2 - на ЗАЕС. Ще один енергоблок на Запорізькій атомній знаходиться у плановому ремонті, три інші - переведені в холодний стан.
За його інформацією, на ЗАЕС перебуває дуже багато ядерного матеріалу і будь-які дії можуть призвести до того, що цей ядерний матеріал буде виходити в повітря. Після чого наслідки можуть бути непередбачувані.
У ніч на 4 березня російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Зафіксовано влучання у перший енергоблок, сталася пожежа в адміністративній будівлі. Після важких боїв та обстрілів промислового майданчика з артилерійської зброї Запорізька АЕС була захоплена російськими військами.
Енергоатом оприлюднив звернення до світової спільноти із попередженням, що ці обстріли є порушенням ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об'єкта, що може призвести до тяжких та трагічних наслідків для всього світу.