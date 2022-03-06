---

Російські військові використовують захоплені українські АЕС, як воєнні бази

Сьогодні, 17:52 Переглядів: 0

Про це під час брифінгу сказав керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, передає Укрінформ.

- Ми розуміємо, чому метою РФ є захоплення наших ядерних об’єктів, бо вони укріплені і в мирний час мають відповідний захист від проникнення, мають огорожу, мають всі засоби контролю і фіксації… І загарбники перетворюють їх на свої військові бази. На ЗАЕС вони розмістили 500 людей, ще 1000 загарбників знаходиться в місті Енергодар, - сказав Котін.

Він додав, що на Чорнобильській АЕС перебуває 1000 загарбників.

Керівник Енергоатому зазначив, що на сьогодні персонал ЗАЕС працює під контролем військових, є військовий начальник, з яким повинен узгоджувати всі свої дії професійний персонал атомної станції щодо управління енергоблоками. Зараз персонал атомної станції займається усуненням наслідків обстрілів з боку РФ.

- Загарбники розраховують на те, що ми не будемо їх вибивати, бо нам дуже дорогі наші атомні об’єкти і безпека на цих об'єктах. Таким чином, будь-які обстріли не припустимі, бо вони можуть пошкодити активні зони реакторів і призвести до світової катастрофи, - сказав Котін.

Сьогодні на чотирьох українських атомних станціях працює 8 енергоблоків, в тому числі 2 - на ЗАЕС. Ще один енергоблок на Запорізькій атомній знаходиться у плановому ремонті, три інші - переведені в холодний стан.

- Це найбезпечніший стан підтримання енергоблоків”, - пояснив керівник Енергоатому.

За його інформацією, на ЗАЕС перебуває дуже багато ядерного матеріалу і будь-які дії можуть призвести до того, що цей ядерний матеріал буде виходити в повітря. Після чого наслідки можуть бути непередбачувані.

У ніч на 4 березня російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Зафіксовано влучання у перший енергоблок, сталася пожежа в адміністративній будівлі. Після важких боїв та обстрілів промислового майданчика з артилерійської зброї Запорізька АЕС була захоплена російськими військами.

Енергоатом оприлюднив звернення до світової спільноти із попередженням, що ці обстріли є порушенням ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об'єкта, що може призвести до тяжких та трагічних наслідків для всього світу.