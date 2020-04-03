Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 03.04.2020 17:30
Підтверджені:
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У Кременчуці 5 випадок захворювання на коронавірус

Сегодня, 17:30 Просмотров: 1878 Комментариев: 1

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  • vled 03.04.2020
    Пенсіонери сидітимуть вдома: д ... (5)
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    21.04 мне испольняется 60 лет. как мне оформить пенсию если до пенсионого фонда мне 8 км. теперь без пенсии мне с голоду помереть?

     

  • Илюха 03.04.2020
    Пенсіонери сидітимуть вдома: д ... (5)
    Илюха-фото
    Режим самоізоляції контролюватимуть за допомогою мобільного додатку

     

    А куди краще встановлювати бабусі „мобільний додаток“ – в дротовий телефон „Спектр“ чи в кольоровий телевізор „Рубін“? satisfied

  • s2e7r8g 03.04.2020
    Навіть на вихідних кременчужан ... (7)
    s2e7r8g-фото

    И так в нашем клубе Что? Где? Когда? очередной вопрос от кременчужан горисполкомовским ботам:

    кого на \"Укртатнафту\" возит троллейбусный маршрут #2 \"Речной вокзал - Укртатнафта\" и автобусный #25 \"Раковка - Укртатнафта\"? Даю подсказку: отмазка типа врачей в МСЧ \"Нефтехимик\" не катит, потому что приехать к ним никто не может. 

  • DRAGON 03.04.2020
    Освячувати паски на Великдень ... (3)
    DRAGON-фото

    ну наконецто хоть одна здравая мысль от местных властей))

  • Werty 03.04.2020
    У Кременчуці 5 випадок захворю ... (1)
    Werty-фото

    ну вот, начинается...

  • Angel737 03.04.2020
    Пенсіонери сидітимуть вдома: д ... (5)
    Angel737-фото

    Дак а если одинокий пожилой человек ( пенсионер ), но себя обслуживает и соц. работник Не положен, а в магазин тогда кто и как будет ходить за продуктами ?!

     

    Ааа, во второй половине статьи, уже увидел, что есть исключение!

  • Angel737 03.04.2020
    Кременчуку для закупівлі апара ... (5)
    Angel737-фото

    А не хочет Мер взять деньги с выделенных на никому не нужную газету? Или прокачка бабушек Важнее жизней кременчужан?

     

    И тем не менее, Меру - Респект!

    Такое оборудование нужно, быстрее будут выявлять, быстрее лечить и реагировать на ситуацию в городе!

  • vortex 03.04.2020
    Ходити лише по двоє і в масках ... (13)
    vortex-фото
    Мне вот интересно, давно ли стали вирусы боятся паспорта в кармане. Власть такую гнать не надо. Сажать надо. Весна пришла... То что это узурпация - все понимают. Карантин лишь предлог. Не Хватало у нас тут только рашкостана, в котором пилиция документы на улице у всех проверяет и кабмин выпускает указы нарушающие конституцию и права граждан, особенно те которые вообще не имеют никакого отношения к предотвращению распространения заболеваний. Те кто будут выполнять преступные приказы(а постановления кабмина это по сути и есть) - сами являются пресиупниками(пилиция, мэр и все остальные - это я вам адресую). Граждане не обязаны выполнять незаконные требования. Конституция - основной закон. Постановления кабмина - вообще не закон. Думайте
  • ags 03.04.2020
    Ходити лише по двоє і в масках ... (13)
    ags-фото

    Цитата: Піддубна Оксана
    Считаю это нарушением прав и свобод украинцев. Своего рода узурпация власти (типа, законным способом, но жёстче даже, чем \"драконовские законы\" января 2014 года!). Нас хотят превратить в рабов (точнее, начали превращать - процесс пошёл).   Гнать нужно эту власть, причём со всех уровней!

     

    Что за бред? А в других странах не такой же карантин? Не такие же жесткие меры и правила? Да идите себе на улицу, где можно, без масочки чихайте. Сидеть в изоляции все будем ещё дольше из-за таких защитников прав и свобод ...

     

    Мне вот одно интересно. В лес то детей можно возить, воздухом дышать? Лес и лесопарковая зона - это одно и то же? Или всё лето придётся в четырёх стенах торчать?

  • cenzor 03.04.2020
    Ходити лише по двоє і в масках ... (13)
    cenzor-фото

    Цитата: Піддубна Оксана
    Гнать нужно эту власть, причём со всех уровней!
    чьими руками?это кстати тянет на призыв к свержению существующего строя, и как публичный человек , вы должны понимать это...

    . Публичные призывы к насильственному изменению либо свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, -

    наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.
    3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, -

    наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

    а телеграф в этом случае распространяет такие призывы. еще есть правила самой газеты и они гласят
    Призывы к неправомерным действиям.

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