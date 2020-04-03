У Кременчуці 5 випадок захворювання на коронавірус

И так в нашем клубе Что? Где? Когда? очередной вопрос от кременчужан горисполкомовским ботам:

кого на \"Укртатнафту\" возит троллейбусный маршрут #2 \"Речной вокзал - Укртатнафта\" и автобусный #25 \"Раковка - Укртатнафта\"? Даю подсказку: отмазка типа врачей в МСЧ \"Нефтехимик\" не катит, потому что приехать к ним никто не может.