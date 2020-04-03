У Кременчуці 5 випадок захворювання на коронавірус

21.04 мне испольняется 60 лет. как мне оформить пенсию если до пенсионого фонда мне 8 км. теперь без пенсии мне с голоду помереть?
А куди краще встановлювати бабусі „мобільний додаток“ – в дротовий телефон „Спектр“ чи в кольоровий телевізор „Рубін“?
И так в нашем клубе Что? Где? Когда? очередной вопрос от кременчужан горисполкомовским ботам:
кого на \"Укртатнафту\" возит троллейбусный маршрут #2 \"Речной вокзал - Укртатнафта\" и автобусный #25 \"Раковка - Укртатнафта\"? Даю подсказку: отмазка типа врачей в МСЧ \"Нефтехимик\" не катит, потому что приехать к ним никто не может.
ну наконецто хоть одна здравая мысль от местных властей))
ну вот, начинается...
Дак а если одинокий пожилой человек ( пенсионер ), но себя обслуживает и соц. работник Не положен, а в магазин тогда кто и как будет ходить за продуктами ?!
Ааа, во второй половине статьи, уже увидел, что есть исключение!
А не хочет Мер взять деньги с выделенных на никому не нужную газету? Или прокачка бабушек Важнее жизней кременчужан?
И тем не менее, Меру - Респект!
Такое оборудование нужно, быстрее будут выявлять, быстрее лечить и реагировать на ситуацию в городе!
Что за бред? А в других странах не такой же карантин? Не такие же жесткие меры и правила? Да идите себе на улицу, где можно, без масочки чихайте. Сидеть в изоляции все будем ещё дольше из-за таких защитников прав и свобод ...
Мне вот одно интересно. В лес то детей можно возить, воздухом дышать? Лес и лесопарковая зона - это одно и то же? Или всё лето придётся в четырёх стенах торчать?
. Публичные призывы к насильственному изменению либо свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, -
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, -
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.